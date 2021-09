Sancho: "No nos parece que la lista represente lo que votó la gente"

Guillermo Sancho, quien encabezó la lista de precandidatos a concejales que tuvo el segundo mayor número de sufragios en la interna de "Juntos" en las PASO, se refirió, en declaraciones a La Radio 92.3, a la conformación definitiva de la lista.

Pese a obtener apenas dos puntos porcentuales menos que la nómina ganadora de Paola Basso, siguiendo el reglamento acordado antes de las primarias, Sancho quedará sexto y su compañera de lista Vanina Cappelletti tercera.

"Nosotros realmente desde el primer momento pensamos en construir un espacio lo más claro y honesto posible que llevara propuestas a los vecinos, y que éramos pre candidatos. Todos entendíamos que a partir del resultado era el lugar que íbamos a ocupar cada uno" explicó el ex Secretario de Salud.

"Analizando cómo se manifestó el electorado en las PASO nos pusimos en contacto con el sector radical. El espacio del PRO en general superando los 10 mil votos y con el radicalismo casi en la mitad, y considerando que la lista nuestra estaba muy cercana a la ganadora, pensábamos que podía hacerse un acuerdo para una lista más representativa de cómo fueron los votos en San Pedro" agregó, en referencia a la suma de los votos de las tres listas que se referenciaban en Diego Santilli. "Existía la posibilidad, a nivel local, en conformidad con ambas listas, de formar un acuerdo. Nos reunimos dos veces y no tuvimos más comunicación, porque no había voluntad de negociar nada sino de ajustarse estrictamente al reglamento. Buscamos encontrar la forma de conformar la lista más fuerte y representativa. Lamentablemente no tuvimos la posibilidad. En este caso ayer aceptamos los cargos que proponía el acuerdo previo a las PASO" precisó.

Remarcando que el escenario que se presenta no es el ideal para la alianza, Sancho expresó: "El PRO en San Pedro tuvo 10 mil votos, cifra similar a la del Frente de Todos, y que quien tenga posibilidad cierta de entrar sea uno solo, no nos parece que represente lo que votó la gente. Nos abocamos a la decisión que tome el espacio que tiene el poder. Nosotros estamos en la postura de aceptar lo que se decida. Desde el punto de vista de estrategia electoral y con los resultados a la vista, una sola lista que vaya con Manes y tres con Santilli fue un error. Pero creemos en la posibilidad de que la gente decida qué rumbo tiene un espacio político".