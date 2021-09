Por las licitaciones, los comedores escolares volverían recién en Noviembre

El presidente del Consejo Escolar, Marcelo Paganuchi, aclaró que, por los tiempos legales de las licitaciones, los comedores escolares podrían recién volver a funcionar a finales de Octubre o principios de Noviembre.

"Si bien el Gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció la apertura de los comedores, todavía no llegó ninguna resolución. Nosotros tenemos tiempos licitatorios, hay varios productos que no se licitaron y lleva un tiempo de un mes. Esto no va a ser para octubre, sino más bien para noviembre, cuando lleguemos" precisó el funcionario.

Paganuchi recordó que "cuando empezó la pandemia se cerraron porque había mucho aforo y se implementaron los módulos alimentarios como emergencia, que para mi fue un gran acierto porque era una forma rápida para compensar el tema del comedor".

Ratificando que el tema debe manejarse con prudencia, aclaró: "Nos lleva un mes la licitación: una semana a quince días de publicitación, las empresas compran los pliegos, se abren los sobres, se licitan y tienen 72 horas para presentar la documentación para ser proveedor y empezar a trabajar. Luego se documenta todo en La Plata para comenzar la implementación".

Las mercaderías licitadas, que no forman parte de los módulos alimentarios en la actualidad, son fundamentalmente alimentos frescos: "Todo lo que es carne que comen tres veces por semana, frutas, hortalizas (que se dejaron de entregar porque tenían un corto plazo de vencimiento y se entregaron lentejas u otros complementos de vitaminas o proteínas) y también lácteos".

El otro detalle a definir en las resoluciones miniseriales será el financiamiento. "El módulo alimentario son 1955 pesos por chico. Si bien el módulo lo usaba la familia, era para el alumno. Es mucha más la inversión. Son actualmente 12.500 módulos alimentarios, pero con los alimentos frescos, fundamentalmente la carne, la inversión se multiplica. Comunmente el dinero viene de Provincia, de Desarrollo Social, y nosotros hacemos las contrataciones".