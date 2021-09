Nuevo operativo vial ante los festejos por el Día de la Primavera

Foto gentileza Mariano Hansen - CWSP Se registró esta mañana, poco antes de las 11, un accidente de tránsito entre dos automóviles, con un posterior incidente. Un Toyota Corolla que circulaba por calle Rivadavia chocó con un Ford Falcon que venía por Beumont. El accidente no dejó heridos, aunque ambos vehículos tuvieron daños materiales. Quien manejaba el Falcon no pudo aportar la documentación del vehículo, requerida por la policía y los inspectores municipales. En ese momento, un tercero, que no circulaba en el auto, intentó cambiar una rueda, desoyendo las indicaciones de las autoridades, que intentaban secuestrar el vehículo en infracción. Al momento de ser identificado, forcejó con la policía, lo que determinó su aprehensión y traslado a la Comisaría local, por resistencia a la autoridad.