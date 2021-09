Cappelletti tercera y Sancho sexto en Juntos: Basso sostuvo que el reglamento "es una porquería"

Paola Basso, primera candidata a concejala de "Juntos" confirmó que ya fue remitida la lista definitiva de ese espacio para las elecciones legislativas de Noviembre.

La nómina que encabeza tendrá a Lucas Pisani en el segundo lugar y Vanina Cappelletti tercera. Le siguen Hugo Binimelis, Yanina Batalla y Guillermo Sancho.

La diferencia entre la lista ideal para muchos (Basso primera y Sancho segundo) y la que finalmente se conformó, es notoria. El sector que se impuso en las primarias lo atribuye a lo que la junta electoral de la alianza interpretó como "inflexible": el reglamento acordado antes de las PASO. Allí se establece que la lista que quede segunda, dependiendo del porcentaje alcanzado, se queda con el tercer, sexto y noveno lugar.

"El plazo vencía hoy para remitir la lista firmada. Nos pidieron que la mandemos ayer porque hoy era el día para cargarlas. Cuando tuvimos todas las firmas las remitimos. Fuimos los últimos de toda la Segunda Sección, porque tuvimos que hacer un cambio por la renuncia de Laura Duró, que se instrumentó ayer por carta documento" explicó Basso en "Equipo de Radio".

Duró, segunda en la lista de Sancho, era quien naturalmente debía ocupar el tercer lugar de la nómina definitiva, decidió no participar de la contienda de Noviembre. Tras su renuncia, y para que se mantenga el cupo femenino, fue reemplazada por Vanina Cappelletti, cuarta en ese espacio del PRO.

Hasta esta semana, se esperaba por una posible revisión que llevara a Sancho al segundo lugar, aunque finalmente fue descartado.

"Nosotros llamamos por teléfono a La Plata para consultarlo. Primero alguien de la comisión directiva, el mismo día que me reuní con Guillermo, y nos dijeron que no había posibilidad. Yo volví a llamar hace dos días para saber qué estaba pasando en algunas jurisdicciones. Hablé con la gente de la Junta Electoral de UCR, una de las personas que redactó el reglamento. Me dijeron que no había ninguna posibilidad de acuerdo, y que había que respetar el reglamento a rajatabla, que se mantuviera a cómo de lugar" precisó Basso.

"Yo les dije que el reglamento era una porquería, y que se necesitaba una mejor representación" remarcó. "A mi me hubiera encantado. Me dicen que las alterantivas y las cosas que se previeron son tantas que había que regularlo de alguna manera. Me hubiera encantado hacer la lista de otra manera, con otra conformación. Tengo una muy buena relación con Guillermo, así que todo esto lo único que genera es un desgaste innecesario" remarcó la dirigente radical.