Trelles: "Es muy feo llegar a una elección ganando en el escritorio"

El ex Intendente Rodolfo Trelles, primer integrante de una de las nóminas no oficializadas para las primarias del Frente de Todos, habló por primera vez, en "Equipo de Radio", sobre la situación, aún no resuelta, por la que no pueden participar de los comicios.

"Había una fuerte versión de que las listas no iban a ser aprobadas, salvo la del Intendente, pero estas cosas nunca habían sucedido, nunca se había negado la posibilidad de paricipar de una interna y seguimos pensando que esto no debe ser así, y por eso agotamos todos los pasos posibles" explicó Trelles. "Nosotros cumplimos con los pasos correspondientes, designamos dos apoderados como indicaban las circunstancias, confeccionamos la lista, los avales son el 4x1.000 del padrón general, llevamos 299, más de lo que necesitábamos. En la resolución dicen que tenemos avales insuficientes, así que presentamos 301 avales más para completar los 600" agregó.

A la espera de una resolución formal, el dirigente de la Agrupación "Juan Ismael Giménez" consideró que "sería una falta de respeto, para completarla, que no te avisen absolutamente nada, así que creemos que a más tardar hoy habrá una notificación, pero es muy triste, nunca ha ocurrido".

Sobre las razones que llevaron a la Junta del Frente de Todos a tomar esta resolución, Trelles expresó: "Evidentemente hay una decisión política que tiene que ver fundamentalmente con la situación de los Intendentes del conurbano y que muchos comienzan a ser "patos rengos" en diciembre, así que al menos le suavizaron la interna para que les sea más fácil. Pero en San Pedro los que aguantamos los trapos, como se dice, fuimos nosotros, esta agrupación y las que integran la lista y lo hicimos en el 2015, 2017 y 2019 para que ahora que nos pongan de prepo una lista".

El ex mandatario comunal descartó cualquier posibilidad de acercamiento con el sector del Intendente Cecilio Salazar: "No nos convocaron y si nos hubieran llamado tampoco creo que hubiéramos ido. Fui muy crítico con esta gestión durante cuatro años, y sería una incongruencia muy grande decir que está todo bien. A nosotros, por esta situación, no nos están permitiendo votar. Yo sabía muy bien a quién iba a votar: una lista conformada por distintas agrupaciones. Somos del Frente de Todos, y sostenemos a Alberto Fernández, a Cristina y a Kicillof, pero no nos gustan las imposiciones. Yo como militante y como ciudadano siento que tenía muy claro lo que iba a votar y me lo están negando. Salazar ha sido nuestro adversario político. ¿Qué garantías tienen los ciudadanos de que en un tiempo no esté integrando otro partido político?. Si alguien de Cambiemos hoy integra el Frente de Todos, dentro de un tiempo puede estar en otro espacio".