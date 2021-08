Frente de Izquierda: "El ajuste de Salazar se expresa en el empobrecimiento de las barriadas"

El Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, dio a conocer sus propuestas de cara a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

La nómina tiene como primeros candidatos a concejales a Claudio Cejas, Yaquelina Weis y Felipe López.

En un comunicado que incluye las principales propuestas del espacio, la Izquierda expresa: "En San Pedro los efectos del ajuste de Salazar, antes de JxC y ahora FDT acompañado por la oposición del PJ kirchnerista (ahora oficialismo?), se expresan en el empobrecimiento de las barriadas".

En un diagnóstico de situación, agregan que se advierte el "trabajo mal pago y precario, crisis sanitaria, cierre de comercios y fábricas, tarifazos en la luz y el gas, en boletos y tasas municipales, alto índice de contagios de Covid y desatención de otras enfermedades".

Para el FIT, "la prioridad de la intendencia está al servicio de los agronegocios, la sojización que arrasó con la producción frutal y en los negociados en el puerto, con su secuela de contaminación, enfermedades, carencia de agua potable y los grandes negocios inmobiliarios, ligados al sobreprecio de la tierra, que imponen altísimos alquileres y la imposibilidad del acceso a la vivienda propia".

Además, sostienen que "el presupuesto que es sostenido por los trabajadores de San Pedro, por medio de los impuestos, que no es invertido en las necesidades populares, ya que no hay ni urbanización ni planes de viviendas populares y los peligros de inundaciones siguen y las ambulancias no entran en los barrios más pobres".

Este es el texto completo:

"En San Pedro

Al ajuste lo enfrentamos con la izquierda

El Frente de Izquierda-Unidad se presenta en estas elecciones para defender los reclamos fundamentales de los trabajadores y enfrentar el ajuste del gobierno y la oposición. Somos la única fuerza política que plantea un programa de salida para el pueblo, contra la entrega a la banca y el Fondo Monetario. Todos saben que la izquierda no aparece para las elecciones, sino que defiende a los trabajadores SIEMPRE, alzando la voz por todos los reclamos populares. En toda América Latina la izquierda está creciendo como señal de rebeldía ante los insoportables ajustes del FMI y los gobiernos de turno. En septiembre, votemos al FIT-U “1A Unidad de la Izquierda”.





Gobernaron todos y nos hundieron

Las elecciones encuentran al país hundido en una nueva crisis. La inflación que no cede, la amenaza de una nueva devaluación, el endeudamiento que se agrava junto con la tutela del FMI, la extendida recesión económica, el crecimiento de la pobreza y la indigencia, son el resultado del fracaso tanto de este gobierno como también de todos los que nos han gobernado en las últimas décadas. La pandemia agravó la crisis social y económica, pero de ninguna manera la creó. Todo el pueblo argentino puede dar testimonio de cómo gobierno tras gobierno siempre pierden los de abajo y ganan los de arriba. Con el Frente de Izquierda, reforzamos la defensa de todos los reclamos populares y una alternativa a estos gobiernos del ajuste.

En San Pedro los efectos del ajuste de Salazar, antes de JxC y ahora FDT acompañado por la oposición del PJ kirchnerista (ahora oficialismo?) se expresan en el empobrecimiento de las barriadas. Trabajo mal pago y precario, crisis sanitaria, cierre de comercios y fábricas, tarifazos en la luz y el gas, en boletos y tasas municipales, alto índice de contagios de Covid y desatención de otras enfermedades.

La prioridad de la intendencia está al servicio de los agronegocios, la sojización que arrasó con la producción frutal y en los negociados en el puerto, con su secuela de contaminación, enfermedades, carencia de agua potable. Los grandes negocios inmobiliarios, ligados al sobreprecio de la tierra, imponen altísimos alquileres y la imposibilidad del acceso a la vivienda propia.

El presupuesto que es sostenido por los trabajadores de San Pedro, por medio de los impuestos, que no es invertido en las necesidades populares. No hay ni urbanización ni planes de viviendas populares. Los peligros de inundaciones siguen. Las ambulancias no entran en los barrios más pobres.

La crisis sanitaria, en medio de la pandemia se mostró en un hospital desmantelado, sin los servicios y especialidades necesarios, con profesionales mal pagos, precarizados y sobreexplotados, junto con las consecuencias del cierre de la clínica.

El derecho de las mujeres está en absoluta vulnerabilidad, el municipio no garantiza ninguna política contra la violencia de género.





Por una perspectiva en defensa de los trabajadores, mujeres y la juventud. Por el salario, el trabajo, las jubilaciones, el derecho a la vivienda, a la salud y a la educación- el FIT-U Lista “1 A Unidad de la Izquierda” se presenta en todo el país, integrada por el PO, el PTS e IS.





Vamos por:





Salarios y las jubilaciones

Salario mínimo igual a la canasta familiar, hoy en los $100 mil. Para los jubilados, 82% móvil. Derecho a la Jubilación de los trabajadores de la fruta y de todos los que trabajaron en negro. Seguro al desocupado de $ 40 mil. Trabajo en blanco y con el mejor convenio a la juventud. Boleto obrero mínimo.





Defensa del trabajo

Efectiva prohibición de despidos. Reparto de las horas de trabajo sin reducir los salarios. Estatización de toda empresa que cierre y puesta funcionar bajo el control de sus trabajadores. Pase a planta permanente de los precarizados y contratados.





Por el derecho a la tierra y a la vivienda

Urbanización de barrios populares. Plan de viviendas y obra pública financiado con impuestos al gran capital. Alquileres con un techo del 25% del ingreso familiar.





Defensa de la salud

Pase a planta y equiparación salarial para los trabajadores de la salud del municipio. Centralización del sistema de salud bajo control de sus trabajadores. Equipamiento de las salas periféricas. 6 horas de enfermería. Reapertura y funcionamiento bajo control de sus trabajadores de la clínica.





Defensa de la educación

Refacciones, ventilación y calefacción en las escuelas. Servicio alimentario escolar en todos los niveles. Aplicación de la Educación Sexual Integral. Becas de estudio de $15 mil, equipos y conectividad para todos los que la necesiten. Sistema educativo nacional único, laico y estatal. Boleto interurbano gratuíto





Por los derechos de la mujer y las diversidades

Casas de refugio para las mujeres víctimas de violencia de género. Igual salario por igual trabajo. Separación de la Iglesia del Estado. Cupo laboral travesti-trans. Por un consejo autónomo de mujeres. Efectivo cumplimiento de las licencias por maternidad y por violencia.





Basta de contaminación ambiental

Basta de fumigaciones sobre zonas pobladas. Comisiones de control a cargo de trabajadores y vecinos para reconvertir los emprendimientos contaminantes a cargo de las empresas. Prohibición del uso de agrotóxicos. Tratamiento de residuos. No al basural a cielo abierto. Basta de quemas.





Seguridad

Apertura de los libros de las comisarías al control popular.

DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO, de las redes de trata, prostíbulos y narcotráfico.





Fuera el FMI

Repudio de la deuda externa y ruptura con el FMI. Nacionalización de los recursos estratégicos, del sistema bancario y del comercio exterior, bajo control de los trabajadores. Por un gobierno de las y los trabajadores.





Claudio Cejas . Yaquelina Weis. Felipe López Concejales

Miguel Díaz, diputado provincial

Romina Del Plá, Néstor Pitrola, Nicolás del Caño diputados".