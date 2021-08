Día de la Niñez en La Tosquera: El MTE pide combatir el trabajo infantil

Con la organización del Movimiento de Trabajadores Excluidos, se desarrolló este domingo una actividad por el Día de la Niñez en el barrio La Tosquera.

A través de una publicación en redes sociales, el MTE sostuvo que "los niños y las niñas son sujetos de derecho transitando una etapa que requiere de cuidado, contención y acompañamiento. Por eso decimos que sin derechos no hay niñez".

También afirman que "no hay infancias dignas cuando los padres y las madres no tienen trabajo o los que tienen son temporales sin ningún tipo de reconocimiento ni derechos garantizados para ellos, ellas y sus familias" y tampoco "si en los lugares donde viven nuestros pibes y pibas, no hay servicios básicos (agua, luz y cloaca); no hay espacios verdes donde jugar y hacer deportes; no hay veredas, ni luminaria y la infraestructura es tan precaria que las calles y muchas veces las casas se inundan fácilmente".

El MTE plantea: "Las infancias de los pibes y pibas que viven en los barrios populares del país están en crisis. Somos las organizaciones sociales junto con los compañeros y compañeras de cada uno de los barrios los que estamos todos los días acompañando y poniéndole el cuerpo, intentado revertir las situaciones que atraviesan la vida de las familias y sus pibes".

La organización sostiene que trabaja "para combatir el trabajo infantil y desarrollamos espacios de cuidado, recreación y aprendizaje para que hijos e hijas de trabajadores/as de la economía popular estén contenidos mientras sus padres y madres salen a ganarse el pan de cada día". Por tal motivo, "es indispensable y urgente, profundizar y replicar estas experiencias, y para ello que el estado se haga cargo de impulsar políticas públicas en articulación con esta línea de trabajo, porque las infancias no pueden esperar".

Finalmente, exigen al Estado "que se haga cargo de la situación, que mejore las condiciones de vida y que garantice condiciones dignas para el buen desarrollo y crecimiento".