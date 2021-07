Tras la convención partidaria, Lafalce dijo que Pelletier "No es PRO"

El PRO San Pedro desarrolló este domingo 4 de Julio una convención de diversos sectores que conforman el espacio.

Entre los temas tratados se encuentran "la proyección de las ideas y acciones de cara a las próximas elecciones, las afiliaciones masivas y el fortalecimiento del espacio". Además, por medio de sus afiliados "se reafirmaron las autoridades locales, tomando compromiso ante la visión y misión en función del desarrollo del PRO local".

Diego Lafalce, referente local del espacio que conduce Patricia Bullrich, descartó, por el momento, que presenten una lista propia para ir a internas en las PASO, y apostó por una nómina de consenso: "No vemos la posibilidad de un internismo, ni nada por el estilo. En este caso hay una pluralidad, un espacio joven que es Propuesta Republicana. Hay charlas técnicas de mesa a mesa, de nuestra presidenta con el presidente de la UCR. Incluso hay diálogo entre los concejales, como Damián Lafalce con Pando y Donatti".

El dirigente consideró que la salida del Partido Fe y del Intendente Cecilio Salazar para conformar el Frente de Todos, cambió el escenario: "Obviamente se da otro contexto, en el que el intendente Salazar pasa al Frente de Todos y eso nos da la pauta de dónde tenemos que seguir, con reglas estructuradas en este espacio. Juntos por el Cambio sigue siendo exactamente lo mismo que desde su fundación".

Por el momento, adelantó, no hay nombres propios de candidatos del espacio, algo que se definirá "en los últimos días".

Lafalce remarcó que no mantienen contactos con el sector que lidera el concejal Gerardo Pelletier, y fue contundente: "La realidad es que no hay dos sectores del PRO. Si se observa la firma del edil Pelletier, firma como Juntos por el Cambio. En la Mesa de Conducción del PRO están contenidos todos los espacios. Para ser PRO debe ser afiliado al PRO, él está afiliado al radicalismo y milita en el Partido Fe. No es PRO, lo invitamos a participar y declinó esa oportunidad. Por lo tanto, no hay hay otro PRO en San Pedro que quienes están en la Mesa de Conducción. El espacio de Horacio Rodríguez Larreta está representado por Diego Taurizano y venimos trabajando muy bien".