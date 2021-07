Schmid: "Muchos macanean sobre la Hidrovía, porque no saben un cuerno"

El Secretario General de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval R.A.. (FEMPINRA), Juan Carlos Schmid, visitó este viernes la sede local y se reunió con referentes de los gremios que integran la federación, incluyendo al titular, Matías Franco.

En declaraciones a "Somos Noticias" el ex titular de la CGT sostuvo que "el contacto directo con los compañeros permite hacer un relevamiento de los principales problemas que tenemos en el sector, y analizar la situación de la región y el país".

Además, habló sobre la situación de la Hidrovía, luego de que la Administración General de Puertos decidiera hacerse cargo, antes de tomar la decisión sobre quién draga y baliza durante un año.

Si bien sostuvo que el debate "es bienvenido", planteó que "muchos están macaneando, porque no saben un cuerno de lo que están hablando y no tienen información concreta". Marcó su acuerdo con que el Estado quede a cargo de la Hidrovía, pero aclaró: "En lo operativo no, porque no tenemos ni un bote para hacer ese trabajo y eso es consecuencia de la falta de políticas públicas durante todo este tiempo".