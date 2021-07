Salazar: "Me llamó Máximo Kirchner para felicitarme por la candidatura"

El Intendente Cecilio Salazar se refirió hoy a su candidatura a Diputado Provincial por la Segunda Sección Electoral.

"En realidad, hace unos días me llegó esta posibilidad. Lo estuvimos analizando con los más cercanos. Les dije que iba a aceptar, incluso sin que me dijeran el lugar" expresó, aunque reconoció que "hasta el miércoles próximo hay tiempo de que me dejen o me saquen, dependiendo de las situaciones políticas". Sobre la posibilidad de que, de resultar electo, deje su cargo de Intendente en Diciembre para asumir en la Legislatura, expresó: "Tengo sentimientos encontrados. Cuando me vine de OSPRERA después de 25 años me costó mucho pero había tomado un compromiso. Seguramente en este momento entramos a pensar que si se da esta posibilidad nos tenemos que ir de San Pedro que es la ciudad que queremos tanto. Pensando por la positiva, decimos que en La Plata se deciden muchas cosas positivas para San Pedro. Testimonial no será de ninguna manera, si soy candidato soy candidato y vamos a pelear para que nuestra ciudad pueda tener un Diputado".

También se refirió a su sucesión en el cargo, a través de su hijo, actual Secretario de Coordinación: "Yo confío muchísimo en Ramón, es un chico muy inteligente, muy activo, es el primero que viene al Municipio y el último que se va. Descanso mucho en él en mi gestión. He confiado muchísimo en estos últimos cinco años y medio y él es mi fuente de consulta permanente. Siempre tomamos en forma conjunta las decisiones. Les digo que confíen en él porque es un chico muy racional, muy moderado".

Finalmente, confirmó que el sábado recibió un llamado para apoyar su candidatura: "El sábado estábamos en Buenos Aires con Ramón, con Carrasco y recibo una llamada. Era Máximo Kirchner que me dijo que me felicitaba, que me dijo que era un honor que UATRE volviera al lugar en donde siempre debió estar. Agradecí su llamado, estuve reunido muchas veces con él y es una persona muy amable con el que me sentí muy identificado. También lo conocí personalmente a Wado que dio un discurso en Pergamino excepcional. Sentimos que no nos ningunean, que nos hacen sentir un par, no nos miran de costado, como nos pasó con el gobierno anterior, que parecían obligados a tenernos al lado".