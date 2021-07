Joven apuñalado y con Covid sigue en terapia intensiva

Agustín Ruiz, el joven que fue apuñalado el domingo a la madrugada, sigue en estado crítico, internado en terapia intensiva del Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa".

Ruiz, de 23 años, fue abordado por varios atacantes cuando circulaba en bicicleta por Bozzano y Manuel Iglesias. Uno de ellos lo apuñaló en la espalda, provocándole una lesión pulmonar.

Al ingresar a la guardia del Hospital, certificaron a través de un testeo rápido que tenía Covid-19.

El Dr. José Herbas, jefe del servicio de emergencias, confirmó que "en este momento se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo seguimiento del médico terapista junto con el cirujano que lo intervino el domingo a la madrugada".

El médico planteo que la víctima presentaba una "herida de arma blanca comprometiendo ambos campos toráxicos, y que le ocasionaron dos neumotórax". El tratamiento busca generar las condiciones para que salga adelante: "Se colocaron unos tubos toráxicos para drenar el aire que hagía ingresado a la cavidad toráxica. Se encuentra estable, pero es un paciente que podrán evaluar en 24 horas".

Con respecto a su cuadro general, agregó: "El test rápido de Covid dio positivo, y cuando es así uno supone que el hisopado va a dar positivo. No cambiaría mucho porque se trata de una lesión traumática. Él no estaba con síntomas, no tenía ningún compromiso detectable a nivel pulmonar".