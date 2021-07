Crítica situación en Clínica San Pedro: retiro de aparatología y retención de tareas

Trabajadores de la Clínica San Pedro iniciaron anoche una ronda de asambleas y una retención de tareas, luego de que advirtieran que profesionales médicos comenzaron a retirar aparatología del edificio ubicado en Belgrano y Facundo Quiroga.

El Dr. Juan José Nasif llegó esta mañana a la asamblea que se desarrolló en el hall central del centro asistencial, para explicar la crítica situación.

"Ya se sabía, se esperaba, no tiene ninguna solución, se convocaron los compañeros porque hubo médicos que sacaron aparatología, entonces llamaron a una asamblea espontánea y se citaron hoy también. No cobraron ni el mes de Junio ni el aguinaldo. Los supuestos compradores no aparecieron. Hay médicos que dicen que eran mentiras incluso lo de los compradores" sostuvo Isabel Bravo, de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de la Argentina.

"Lo que se teme es la pérdida de puestos laborales. Se va a hacer una retención de tareas pero los pacientes que estén internados serán atendidos. No van a permitir el ingreso de nuevos pacientes ni la atención ambulatoria" explicó.

Paula Esquivel, vocera de los trabajadores, adelantó, al término de la asamblea, que "cerca del mediodía los directivos van a tener una reunión con el Municipio, y hasta ese momento nos vamos a quedar acá para obtener una respuesta".

Esquivel fue una de las empleadas que mantuvo un breve contacto con el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, en un pasillo del Hospital, durante su visita a San Pedro. "Hasta el momento no sabemos nada y estamos pendiendo de un hilo" precisó.

Los responsables del sanatorio fueron contundentes durante la reunión: "Los sueldos se pagaron el mes de mayo correctamente, fuera de fecha pero dentro del mes. El aguinaldo no se cobró y no hay miras de que se pague porque no están en condiciones de pagarlo. Tenemos que esperar una respuesta de parte del gobierno que es lo único que nos quedaría hoy, a raíz de la charla que tuvimos con el Ministro Gollán. Nos dijeron que tenían planes en los que recuperan clínicas que se encuentran en este tipo de situación. Hoy lo único que tenemos para esperar es la respuesta del gobierno y de parte del PAMI que está debiendo una importante suma de dinero".