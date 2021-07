Cierre de Clínica San Pedro: Salazar habló con Gollán y con autoridades del PAMI

El Intendente Cecilio Salazar se refirió esta mañana a la situación de la Clínica San Pedro, luego de la notificación del cierre dispuesto por parte de las autoridades.

El mandatario comunal relató cómo fueron los contactos de los últimos días con los empresarios: "Veíamos que cada día que pasaba se tornaba muy complicado. Había casi una desatención. En las habitaciones que habíamos alquilado había médicos y enfermeras y en las otras eso no se veía. Anteayer vinieron a hablar conmigo y con el Dr. Creus. Nos dijeron que la situación era insostenible, que iban a cerrar. Les preguntamos cuanto tiempo. Nos dijeron que en dos o tres días. Ayer nos pidieron otra reunión temprano y hablamos con todo el equipo de salud y parte del gabinete, y nos sorprendió que nos dijeran que se cerraba. Y que hasta las 20 había un médico de guardia y después quedaba no operativa".

Las acciones posteriores tuvieron por objetivo el traslado de los pacientes y la contención inmediata de la situación: "Rápidamente accionamos, nos convocamos todo el equipo de salud y decidimos el traslado de todos los pacientes, los de la clínica y los del hospital. Nos comunicamos con autoridades de PAMI nacional, buscando alternativas para los próximos días. Fue un día complicado. También estuvimos charlando con la delegada del PAMI, Cecilia Vásquez y con Sofía Rotundo para proteger la fuente de trabajo de los compañeros que quedan sin fuente de trabajo".

Salazar también se contactó con autoridades nacionales y provinciales: "Hablé varios días porque el Ministro Gollán estaba viendo alternativas. Yo ya le había planteado la preocupación existente y nos dijo que en otras clínicas hubo un salvataje entre la obra social provincial y el PAMI. Ayer hablé con él, se que el doctor Creus estuvo hablando un rato con el jefe de gabinete al que le encomendó el Ministro y tengo entendido que la semana que viene llega gente de IOMA y de PAMI".

En las últimas horas, el Intendente también intentó adelantarse a las consecuencias en el sistema de salud: "Hoy me voy a reunir con los administradores de COOPSER para que ellos también atiendan a parte de los afiliados al PAMI. Son casi 5 mil que tenemos nosotros y 6.700 que tiene la Clínica San Pedro. La voluntad de atender a todos está, pero vamos a tener dificultades porque son muchos. La clínica espera cobrar en estos días lo de marzo".

Sobre la situación económica y su origen, puntualizó: "Con respecto a lo que ellos dicen sobre su situación, me quedan serias dudas que sea por culpa del PAMI. Hace tiempo que viene pasando y creo que es responsabilidad de cada uno de ellos, no me cabe duda. Deberán aclarar ellos en el futuro la actitud que tuvieron de cerrar y decirnos que a las 20 sacáramos los pacientes y nos hiciéramos cargo de los de ellos también. Yo he sido crítico de algunas cosas de la salud privada. Aconteció primero lo de la clínica San Martín y luego de la clínica San Pedro".

Además, reconoció que "es muy complejo" que los trabajadores puedan quedar a cargo del sanatorio: "El tema salud es muy complicado, no es como una fábrica. Es una actividad totalmente distinta, hay cuestiones legales muy difíciles de sortear para que los empleados se hagan cargo de la clínica. Esto se planteó también con la clínica San Martín y afortunadamente la gente del Sindicato de Luz y Fuerza se hizo cargo".