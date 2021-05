Región sanitaria: La mayor ocupación de camas de la pandemia

El Director de la Región Sanitaria IV, Walter Martínez, habló sobre los factores que llevaron al peor momento de la pandemia y a un aumento de las restricciones de circulación.

"Tiene que ver primero con el índice de contagiosidad, que ha sido elevado no solo en San Pedro si no en toda la región sanitaria, la positividad, que estamos superando el 50% y la ocupación de camas, no solo local sino regional porque es un sistema solidario público y privado. Tenemos una alta ocupación de camas en San Pedro, San Nicolás y Pergamino" precisó Martínez. Además, remarcó que "se comprueba la circulación de las cepas Manaos y británica que son de mayor contagiosidad".

Con relación a la saturación del sistema sanitario, tras la ocupación de todas las camas de terapia intensiva de la ciudad de San Pedro con asistencia mecánica respiratoria, se efectuaron dos derivaciones de pacientes a Salto.

La situación es la más compleja desde el inicio de la pandemia: "Tenemos una ocupación de camas superando el 63% en la región. Es la más alta que hemos tenido desde el comienzo de la pandemia. Respiradores podemos comprar, pero un terapista tarda 15 años en formarse, una enfermera especializada tarda 5 o 6 años. Hemos casi duplicado la cantidad de camas de terapia y con insumos del Ministerio incrementamos la capacidad de camas, también a través de IOMA en algunas instituciones privadas. Pero la pelea que hay que darle al Covid no es adentro de los hospitales sino con la campaña de vacunación y con las restricciones que nos tenemos que autoimponer".

La circulación de nuevas cepas podría implicar la confirmación de nuevos estudios en las próximas horas: "Estamos esperando porque tenemos en la región la cepa de Manaos, la británica y la cepa Andina. Eso nos preocupa muchísimo, pero fundamentalmente tenemos que replantearnos por dos o tres semanas nuestro modo de vida. El año pasado utilizamos la parte de internación pediátrica para adultos. Este año se están dando casos graves pediátricos por otras patologías que el año pasado no tuvimos. Lo mismo con la accidentología vial, que ocupa camas de terapia. Entonces, son las nuevas cepas, pero también que la primera ola la pasamos con mayores restricciones y esta segunda ola, no".