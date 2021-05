Geriátrico bloqueado: Otros dos internados tras los dos fallecimientos

El Dr. Daniel Creus, Secretario de Salud de la Municipalidad, se refirió a la situación de las personas asistidas en el geriátrico de Obligado y Uruguay.

En la última semana, fallecieron Florentina Piernabieja (102 años) y María Elide Olmos (88) afectadas por Covid-19.

"Es una residencia de la que tomamos conocimiento de un resultado positivo y un fallecimiento de una persona mayor. Se hizo inmediatamente el bloqueo del lugar, y como los dueños son los mismos trabajadores que asisten a los abuelos se quedaron a dormir ahí" explicó Creus. "Se hisopó a todos, algunos dieron negativo pero se consideraron positivo por nexo epidemiológico, porque ante la convivencia tan estrecha era muy difícil que no tuvieran el virus" precisó con respecto a las medidas adoptadas.

Creus confirmó que, personalmente, realiza un seguimiento diario a la situación: "A medida que veíamos alguna situación complicada, los derivábamos. Son 13 y 2 fallecieron. Hay 2 personas más que también están internadas, con patologías de base. Y el resto, que son un poco más jóvenes están bien".

Consultado sobre el reclamo de la familia de una de las víctimas, que denunció en redes sociales que la mujer estaba malnutrida y deshidratada, explicó: "Son personas que estaban vacunadas, pero a esa edad se sabe que el estado del sistema inmunitario es muy deficiente. No se cuánto tiempo tenía esa persona en asistencia en el geriátrico, cómo llegó. Hay que hacer una investigación médica. Quien tiene un familiar añoso sabe que es difícil la alimentación, pero no puedo opinar sobre este caso en particular hasta que no se haga un seguimiento, que en caso de una denuncia formal tendrá que estar a cargo de una junta médica".