Desde el miércoles se concreta el pase a fase 2

El gobierno municipal anunció formalmente en conferencia de prensa los alcances de la fase 2 a la que pasa San Pedro desde el miércoles y en principio, por 15 días.

A partir de ese día, se suspenden las clases presenciales en todo el distrito, una de las medidas cuya confirmación se esperaba con mayor ansiedad. De todos modos, "se debe esperar la resolución provincial para ver desde qué día se pasa a la virtualidad total", informaron.

"Se ha decidido en forma conjunta, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el pase a fase 2" anunció Ramon Salazar.

El funcionario indicó que los 15 respiradores que existen en San Pedro están ocupados. "Agrava la situación el hecho de que en toda la región la situación se ha agravado y es muy dfícil conseguir una derivación", señaló el funcionario.

Explcando las razones de la medida, detalló: "El año pasado a esta altura del año teníamos 4 o 5 casos y el país estaba en una cuarentena estricta... pero este año es muy complcado poder aplicar este tipo de medidas porque la situación económica hace que una cuarentema total sea muy difícil de poder llevar adelante".

Plnateó además que "todos los miembros del gabinete recibimos mensajes de gente que nos pide que cerremos todo, otra que nos piden que abramos todo, que "le toque a quien le toque". Se ha natualizado la muerte".

Salazar también expresó que "la semana pasada fue durísima" : "Es una situación terrible que hizo que el intendente el fin de semana hable con el jefe de gabinete d ela provincia, le explique la situación y le pida que pase a fase 2. Hoy a la mañana le confirmó que mañana se va a anunciar esta medida y se empieza a aplicar el día miércoles".

El secretario admitió que "a mucha gente le va a afectar esta medida, gente que si no trabaja, no tiene para comer, y es una situación gravísima", pero señaló: "Por otro lado tenemos la pérdida de vida de muchos sampedrinos. En este instancia creemos que no quedaba más alternativa".