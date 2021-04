Cynthia Hotton visita San Pedro, en donde se reúne con pastores y empresarios

La ex candidata a vicepresidente de la Nación y ex diputada nacional, Cynthia Hotton, desarrollará este miércoles una intensa agenda de trabajo en San Nicolás, San Pedro y Zárate.

La recorrida comienza a las 9 hs con un desayuno con miembros del Consejo Pastoral de San Nicolás, y a las 10.40hs brindará en esa ciudad una conferencia de prensa pública frente al monumento sanmartiniano, en el parque San Martín de esa ciudad. Estará acompañada por militantes y referentes del Nuevo Frente Liberal Republicano.

En San Pedro mantendrá una reunión en el Bar Butti, aproximadamente a las 15, con pastores, referentes locales del espacio y empresarios de la zona.

En Zárate, también dialogará con empresarios y productores.

Consultada por su visita, la diplomática y economista afirmó: “Venimos a escuchar las necesidades de los vecinos y las del sector productivo. Nos llaman para pedirnos que representemos sus reclamos porque el Gobierno no los escucha. Veo a los vecinos que con gran esfuerzo salen a pelearla todos los días, al comerciante que trabaja 12 horas para poder sobrevivir, a los productores que con tanta presión impositiva y burocrática les cuesta avanzar; hay tanta incertidumbre que los inversores no dan el paso que hace falta para generar empleo genuino, porque saben que en cualquier momento las reglas cambian. También hay muchas realidades que duelen, como las familias que por la pérdida de empleo hoy pasan a ser pobres. En la calle reclaman trabajo, vacunación para no volver al encierro, más seguridad y control de la inflación. Nosotros, desde Valores, vamos a representar esos reclamos”.

Y agregó: “Estas reuniones que venimos desarrollando con empresarios, comerciantes y con los diferentes actores sociales de nuestro país nos permiten conocer las necesidades de la gente de primera mano, nos ayuda a mejorar nuestras propuestas. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir dando la pelea contra la corrupción, el oportunismo político y los flagelos que el kirchnerismo instaló en la sociedad. Es por eso que en estas próximas elecciones van a entrar en el cuarto oscuro y van a tener una propuesta nueva. Estamos trabajamos para representar cada uno de los reclamos de la gente en el Congreso. Tenemos equipo en cada uno de los municipios, con vecinos que se ponen la camiseta y nos impulsa, en mi caso para encabezar una lista y ser precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires”.