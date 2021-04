Celupaper: sin acuerdo hasta el momento, la empresa envió una nota a los trabajadores

La segunda audiencia de conciliación consecutiva convocada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires entre la Federación de Papeleros y la empresa Celupaper, terminó otra vez sin acuerdo entre las partes.

"No se solucionó nada, la empresa no trajo respuestas a los requerimientos de las tres plantas que estamos en conflicto (San Pedro, General Pacheco y Exaltación de la Cruz)" sostuvo Eduardo Ohiler, Secretario Gremial del Sindicato de Papeleros en San Pedro. "Incluso agravó la situación con amenazas de suspensiones, que violan el decreto presidencial que está rigiendo. No hubo solución y ahora tenemos una audiencia el viernes a las 13.30" precisó el dirigente gremial.

Entre otros puntos, el paro se inició por descuentos del presentismo y de horas trabajadas, la eliminación de un premio por producción y el prorrateo en cuatro cuotas el pago de un bono de 20 mil pesos que debía abonarse en marzo.

Este miércoles, la empresa dio un paso en busca de "aislar" el conflicto sampedrino, con un comunicado al personal de la planta local.

Este es el texto completo:

"Hoy como sabrán tuvimos una nueva Audiencia para destrabar el conflicto

Nuestra propuesta es la siguiente

1.- Reanudar de forma inmediata las tareas

2.-Abonar las dos cuotas del Bono de 5.000 cada una

3.-Reconocer por días caídos de este PARO

3.000.- pesos a cada uno

4. Pagar como ajuste las hs de la primer quincena de marzo y el presentismo.

5. Abonar la segunda quincena de Marzo dentro de las 48 horas de reanudada las Tareas o sea desde el levantamiento de las medidas ya que debemos realizar el trabajo de control de la Toma de las horas trabajadas

6.-Seguir buscando la forma de mantener la FUENTE DE TRABAJO en un momento muy delicado y difícil de Argentina

7.- Si están de acuerdo ver de buscar un diálogo con los delegados y Luis Zanutini y Paola Solari en el marco de la búsqueda de solución y dialogo en forma privada solicitada por el Ministerio de Trabajo".