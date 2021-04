Cecilia Vázquez asumió como nueva titular de PAMI

La ex concejala Cecilia Vázquez asumió esta mañana como nueva titular de la oficina local del PAMI.

Poco después de las 7, mantuvo una reunión con el hasta ahora encargado, Oscar Mantovani. "Estuve charlando sobre la forma de trabajo. Vamos a tirar todos para adelante, porque se vienen desafíos muy grandes" explicó.

"La prioridad es atender a los afiliados y solucionarles los problemas. La idea es con esta segunda ola como seguir trabajando, y la atención al público va a seguir siendo como hasta ahora" precisó.

Con relación a la continuidad del trabajo, y su reemplazo en el Concejo por parte de la titular de ANSES, Tamara Vlaeminck, agregó: "Vamos a trabajar con ANSES y Ministerio de Trabajo para acercarse al vecino.

Tamara deja la banca hace dos meses para asumir en el ANSES. Generosamente me deja la banca, porque no tenía obligación de hacerlo, porque no hay incompatibilidad. Ahora la que deja la banca soy yo, y la titular es Tamara, así que después que presenté el pedido de licencia informó que volvía a la banca y está en todo su derecho de hacerlo".