Sanidad adhiere al paro nacional y denuncia vaciamiento de la Clínica San Pedro

Los gremios agrupados en la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa) comienzan hoy un plan de lucha con asambleas en los lugares de trabajo, en tanto mañana la medida seguirá con paros de tres horas por por turnos, en reclamo de una recomposición salarial.

"Estamos a 90 días de discutir la paritaria de este año y no pudimos todavía recomponer la paritaria del 2020", Nilda Iglesias, de ATSA San Pedro, quien recordó que le "adeudan" al sector "entre el 15 y 16 por ciento".

Las medidas sindicales se adoptan luego de que fracasaran las negociaciones paritarias, en el marco de las cuales los gremialistas pidieron un aumento del 16% a partir del mes de abril, algo que fue rechazado por las autoridades de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS).

Iglesias también se refirió a la situación de la clínica privada San Pedro, una de las más complejas: "En la Clínica San Pedro nunca los trabajadores cobraron en tiempo y forma, hace años que vienen así y cada vez se está agravando más. Estamos percibiendo que están sacando la aparatología que tienen los médicos adentro, y se avisora algo que ya vimos en otro lado, muy de a poco se está vaciando. Tenemos pruebas, videos, fotos, en donde médicos están sacando la aparatología".

Sobre el particular, la dirigente planteó que "el otro día tuvimos una reunión en el sindicato y ellos dicen que PAMI no les paga. No se arriesgan a nada, no invierten, la clínica para ellos es un gasto, no una inversión, porque ellos lo están pensando de esa forma. Son aproximadamente 55 personas las que trabajan ahí, pero no tenemos datos precisos porque también nos faltan los últimos registros de altas".