La vacunación en Mitre será temporal, y evalúan el traslado a otra sede

El vacunatorio contra el coronavirus que se trasladó en la última semana al Club Atlético Mitre no permanecerá en las instalaciones de Mitre y Ruiz Moreno durante toda la campaña de inmunización.

La reacción de los socios de la institución que practican deportes y la falta de una salida alternativa en otros clubes, obligó a las autoridades a replantear, con tiempo, el operativo en otro lugar.

En relación a esta decisión, el Secretario de Salud, Daniel Creus, confirmó a La Radio 92.3: "Tenemos planificado otro lugar, es verdad. El cambio en la Secretaría de Salud provocó un pequeño retraso en la confirmación de la sede, y el Club Mitre sin dudarlo nos ofreció sus instalaciones. Y ahora ponemos nuestra mejor voluntad en buscar otro lugar, con tiempo, para no perjudicar a la institución, pero no tiene ningún problema Mitre en dejarnos permanecer el tiempo que necesitemos. Quizás en un intervalo entre la llegada de dos tandas de vacunas podamos hacer ese otro cambio".

En esta ocasión no sería una institución deportiva la elegida, aunque por el momento Creus eligió la cautela a la hora de hacer cualquier anticipo: "Tenemos avanzadas las consultas, las gestiones para un futuro traslado, con tiempo. Pero prefiero no dar a conocer detalles hasta que no estemos en condiciones para anunciarlo".