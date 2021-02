Rogelio Estrada: "Menem no trataba de desunir, sino de unir"

El ex Diputado Provincial Rogelio Estrada, el referente sampedrino que más cerca estuvo del ex Presidente Carlos Menem, relató esta mañana cómo fue su vínculo y cómo lo conoció.

"Estuve en numerosas oportunidades con él, y siempre que vino fue por las gestiones que realizamos. La primera charla que tengo con él fue en 1984, recién me había casado, y estaba en luna de miel, cuando llego a La Rioja en una excursión" recordó Estrada.

La historia permite reconstruir algo del carácter del entonces Gobernador de La Rioja: "Era un sábado al mediodía. En la gobernación estaba la puerta abierta. Yo ingresé, estaba el guardia y le comenté que era dirigente peronista. Pasó toda la delegación y cuando salgo le agradezco al guardia y me dice que iban a llamar a la residencia. Llama, efectivamente no pasó nada, pero cuando me iba me da una tarjeta para que me comunique con el Gobernador. Al otro día llamo y le digo que iba de San Pedro y que quería hablar con él, y quien me atiende me dice "aguarde". Quedé en espera y me dice la señora que el gobernador se estaba terminando de duchar y que lo llame en quince minutos. Cuando llamo apareció Menem, y nos pusimos a charlar aunque él no sabía quien era. Me decía que era muy amigo de Nolo Rocca. Era la época que decían que Isabelita se iba a corto plazo y me me invitó a ir pero no pude porque tenía que viajar ya que estaba en una excursión. Pasados cuatro años se armó un organigrama en la zona para visitas y uno de los lugares era San Pedro, en el club Independencia. Cuando llegó se acordó de que era el que había hablado cuando estaba de luna de miel".

Estrada definió a Menem: "Era un hombre amable, afectuoso, al que jamás lo vi renegar contra algún dirigente. Era un tipo que no trataba de desunir, sino de unir. Hay un hecho paradójico. Gana una interna que fue la única que tuvo el peronismo y muchas veces algunos compañeros que estábamos en el sector de él, no entendíamos cómo había terminado incorporando a la mayoría del cafierismo".

Acerca de las consecuencias de las políticas económicas del gobierno de Menem, el sampedrino consideró que "todo debe analizarse en su contexto, y hay que entender que en ese momento, con el país como lo recibió con la peor hiperinflación de la historia y con el mundo como estaba por la caída del Muro de Berlín, las opciones no eran demasiadas".