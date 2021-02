Murió Menem: el recuerdo de su presencia en la Fiesta del Durazno

Fotos Marcela Di Rosa

La muerte del ex presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, dejó diversos puntos de análisis y el recuerdo de todos aquellos que tuvieron experiencias personales o políticas con el dirigente riojano.

En Enero de 1995, Gobernador Castro vivió una particular experiencia cuando el entonces primer mandatario se presentó en la primera jornada de la Fiesta Provincial del Durazno y la Producción.

Marcela Di Rosa, una de las presentadoras y organizadoras del evento, recordó que "era la primera noche, el 13 de Enero de 1995, con Los Chalchaleros y Monchito Merlo entre otros".

Desde la mañana, estaba instalada la versión de que Menem podía llegar, invitado por el productor de la fiesta, Julio Maharbiz y el empresario José Lata Liste.





"Por la tarde el rumor de que venía Menem era muy importante. La organización lo conocía, pero no teníamos celulares y redes sociales, así que era muy difícil. Casi llegando al horario de la fiesta, que comenzaba a las 22 porque se transmitía por Radio Nacional, Marbiz empieza a pedir seguridad. En todo este tema, alguien le avisa a Julio Pángaro que no tenía pensado ir a la fiesta el día del inicio, y que en principio no lo creía. Te diría que llegó primero el presidente y después el intendente.

La presencia de Menem, que brindó un discurso sobre el escenario, conmocionó el lugar y dio un impulso diferente a las próximas ediciones del evento. "Esa noche tocaba Monchito Merlo que hacía chamamé, y la gente incluso bailó con el Presidente".