La vuelta del fútbol en San Pedro también será sin público

El presidente de la Liga Deportiva Sampedrina, Hugo Cejas, confirmó que los campeonatos de fútbol que se iniciarán en las últimas semanas de marzo no contarán con público presente en las canchas.

"Está proyectado un campeonato que comenzaría el 21 de marzo o probablemente el 28, con primera división y sub 21. Tiene que arrancar, a ver cómo nos va. Estamos en reuniones contínuas con el Municipio para ver cómo pueden colaborar, sin obligación para los clubes que no pueden jugar. Queremos ver como empezamos y después ver cómo seguimos" expresó Cejas, con cautela, al programa "Mitades".

"Los jugadores llevan un año y pico inactivos y por ahí no entienden por qué hay bailes y no hay fútbol. AFA nos prohíbe jugar con público y para los clubes es muy difícil. Con el apoyo de la Municipalidad y otros sostenes, vamos a tratar de llevarlo adelante" agregó.

El principal inconveniente será solventar los gastos que genera el regreso a las canchas.

"Se le pone difícil a los clubes de las localidades que tienen que viajar y estamos esperando la confirmación. Los clubes de San Pedro jugarían todos y no se haría el campeonato conjunto con Baradero. La idea es que se utilicen todas las canchas. No hemos sacado los costos todavía porque no hemos terminado de rever con los árbitros, pero de movida los clubes tienen un costo de entre 21 y 22 mil pesos por fin de semana, sumando árbitros, seguridad y cancha" expresaron.