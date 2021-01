Tribunal de Faltas: Sensible disminución de actas, infracciones y multas por la pandemia en 2020

El Tribunal de Faltas de la Municipalidad de San Pedro, que dirige la Dra. Jimena Gómez, elevó su habitual informe anual al Concejo Deliberante.

En un año marcado por la pandemia y las restriccions de circulación, el número total de causas tramitadas bajó sensiblemente con relación a los ejercicios anteriores. Fueron 2.000, contra las 3.008 de 2019, las 3.700 de 2018 y las 3600 de 2017 y 2016. La recaudación generada por las multas aplicadas fue de 4.447.453 pesos, dos millones menos que los 6.437.834 del año pasado.

Fueron las infracciones de la Dirección de Tránsito, como es habitual, las que tuvieron una mayor incidencia, con 3.349.158 pesos. La estadía en depósito (622.035), los gastos administrativos (395.767) y el remolque (56.800) fueron ingresos complementarios.

Algunas áreas directamente no generaron movimiento este año, como Policía Vial, Comercio u Obras. Otras, como Bromatología y Defensa al Consumidor, implicaron ingresos simbólicos por multas de 3.963 y 20.000 pesos respectivamente.

Durante el año, la Justicia de Faltas dispuso infracciones para 953 propietarios de motos, 636 de autos, 102 de animales sueltos, 37 camiones, 25 remises, 3 taxiflets y 2 acoplados. Fueron incautadas durante los operativos 735 motos, 141 autos, 93 animales, 8 camiones y 1 acoplado.

Los operativos de nocturnidad se concentran en tres meses. En Enero, fue infraccionado y clausurado un comercio del rubro. En Noviembre fueron 5 locales nocturnos y 6 quintas o casas particulares. En Diciembre fueron 3 comercios, 1 local nocturno y 5 fiestas no autorizadas.

El detalle de las infracciones de tránsito detectadas en automóviles y camionetas arroja como resultado 435 vehículos mal estacionados y 130 cuyos propietarios no llevaban la documentación. Del resto, destacan 38 alcoholemias positivas y 19 conductores que no respetaron indicaciones de la autoridad.

En cambio, 771 motociclistas no portaban documentación, 775 no llevaban casco y 60 no tenían dominio. El resto de las infracciones destacadas fueron por caño de escape deficiente (28), conductores menores de edad (18), mal estacionamiento (13) y avanzar con el semáforo en rojo (12).