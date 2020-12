Sampedrinos en el encuentro seccional de Evolución Radical, encabezado por Posse

Un grupo de dirigentes sampedrinos participó del encuentro seccional de "Evolución Radical", realizado el sábado en Carmen de Areco.

La actividad fue encabezada por Gustavo Posse y Dania Tavela, integrantes de la fórmula que compite a nivel provincial en la interna de la UCR. También participaron integrantes de la lista 14, como Pablo Domenichini y Emiliano Yacobitti.

Enzo Gravino, referente local del espacio, expresó a "Equipo de Radio" que realizan "un diagrama para la interna el 21 de marzo". La posición de Posse, explicó, como la de Evolución "es la necesidad de que el partido tome más protagonismo dentro de la coalición, porque lo lógico sería que el radicalismo por la experiencia y los cuadros que tiene en todo el país tenga más participación y no ser sumiso o esclavo del PRO o de otros espacios".





Gravino señaló que, en cambio, el radicalismo ha tenido espacios a nivel local y no lo ha sabido aprovechar. "A nivel local ha tenido protagonismo. Salazar ha sido muy generoso con el partido, pero quienes conducen el partido no han tomado la iniciativa. Siguieron órdenes y no pusieron en discusión lo que dice el Ejecutivo u otros espacios de la oposición en cuestiones importantes. Desde nuestro espacio marcamos fundamentalmente los aumentos de tasas que dada la crisis que tuvimos en los últimos años, porque Cambiemos no tuvo las políticas económicas adecuadas. Todas las tasas aumentaron descomunalmente y se ha hecho un ancla para todas las personas que están dispuestas a contribuir con el Municipio. Lo otro es el aumento de dietas del Ejecutivo y los legislativos en una época como esta".