Fin de semana con mucho turismo y ajustes para la temporada

La Directora de Turismo de la Municipalidad de San Pedro, Marcela Cuñer, destacó la importante demanda que se registró durante el primer fin de semana largo con turismo habilitado en el partido de San Pedro desde el inicio de la pandemia."Estamos por fin conversando con los prestadores sobre la capacidad hotelera y si tenemos lugar para alojar a los pasajeros" destacó la funcionaria.A una semana de la apertura formal de la temporada de verano, lo sucedido en estos cuatro días implica una prueba piloto fundamental para evitar desbordes."Estuvimos recorriendo distintos sectores y nos llamó la atención que mucha gente estaba sin barbijo en los lugares públicos, y eso habría que ajustarlo para cumplir con el protocolo y no volver para atrás" remarcó, en relación a los cambios que son necesarios para el futuro inmediato."En nuestra ciudad nos dieron un permiso extraordinario porque sabíamos que iba a venir mucha gente desde el viernes. Incluso hubo que alojar a gente que trabajó en el protoclo del acto en Obligado, y era imposible hacerlo si no teníamos esa autorización" agregó Cuñer.Como ejemplo de la necesidad de cumplir con los protocolos de distanciamiento y cuidado, explicó: "En la playa de Obligado colocamos sombrillas se cumple la distancia, pero en medio de esas sombrillas no puede haber gente".