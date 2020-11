Estaba internada, le dieron de alta y le robó a una enfermera

El ex Intendente Pablo Guacone participó y convocó a sumarse a una caravana en apoyo al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien estará presente en el acto por el Día de la Soberanía en Vuelta de Obligado. "Estoy asistiendo, no organizando porque hay gente que viene trabajando con Sergio hace muchos años. Estamos apoyando, somos varios autos los que estamos en Río Tala con un día hermoso, espectacular, y ojalá que salga todo muy bien" explicó el ex mandatario acerca de la convocatoria.