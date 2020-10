"Seguro Covid", turismo ilegal y prestadores no habilitados, preocupaciones para la temporada

La Directora de Turismo, Marcela Cuñer, confirmó que una de las preocupaciones de los prestadores turísticos que ayer se reunieron con el Intendente Cecilio Salazar, es el ingreso sin autorización de turistas durante las últimas semanas, que se alojan en establecimientos que funcionan en forma clandestina.

"Ingresa gente igual, famosos y no famosos, por distintos lugares, y se alojan en lugares no habilitados, que sienten que no tienen riesgo de clausura. Esta temporada solamente van a trabajar los habilitados, porque queremos ayudar a los que no lo están para que normalicen su situación y hay gente que hace más de 10 años que trabaja sin habilitar" expresó la funcionaria.

Cuñer reconoció que "hicimos mucho por avanzar en las habilitaciones, y pasamos de 12 a 45 establecimientos habilitados, pero nos faltan todavía unos 40". Con relación al ingreso de turistas sin autorización, planteó: "sabemos que están ingresando igual porque no podemos controlar todas las entradas a San Pedro, el ejemplo más claro es que el fin de semana entró Tevez y fue a pescar".

Con relación a la implementación de los protocolos para la temporada, aún sin fecha definida, adelantó: "Queremos que cada establecimiento presente un protocolo y que se pueda controlar. Hay lugares que están muy bien preparados. Pero estamos ultimando detalles para preservar a los sampedrinos. Hablamos muchísimo de un seguro Covid para los turistas, que incluye traslado a su lugar de origen para su atención".