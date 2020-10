Salazar confirmó que las clases presenciales serán solo para el último año de cada ciclo

El Intendente Cecilio Salazar confirmó que ayer envió a la Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, una respuesta con relación al pedido para que se reinicien las clases presenciales en el partido de San Pedro.

La decisión, adoptada luego de la ronda de consultas efectuada por las autoridades educativas durante todo el viernes, es que la medida rija únicamente para quienes transitan el 6º y último año de los ciclos primario y secundario.

"Ellos tienen el informe epidemiológico y la Ministra alrededor de las 12 de la noche del jueves me escribió diciendo que ellos estaban pensando en que estábamos en condiciones de volver a clases. Rápidamente ayer a primera hora me puse en contacto con Marta Alonso, también con el Consejo Escolar, reenviando el mensaje que me había enviado" explicó Salazar, en declaraciones al programa "Mitades".

"Ya venían trabajando en el tema porque habían recibido instrucciones para analizarlo. Ayer a la tardecita me dieron la respuesta que sería positiva para todos aquellos chicos que egresan este año, y eso es lo que respondí ayer mismo a la Provincia" agregó el mandatario.

Los detalles sobre el cronograma de regreso a las aulas aún no se difundieron, aunque la fecha propuesta por la propia Ministra Vila es la del lunes 9 de Noviembre.