Evalúan levantar los retenes de los accesos por la apertura turística

Horas antes de que el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presente los protocolos para la temporada turística de verano, el Intendente Cecilio Salazar reconoció que analizan la posibilidad de levantar los retenes en los accesos a la ciudad.

Si bien los plazos se conocerán en los próximos días, trascendió que la apertura para el turismo interno dentro de cada municipio sería el 1º de Noviembre, y el 1º de Diciembre quedaría habilitada la posibilidad de recibir turistas de otros distritos.

"Vemos con preocupación que los retenes no existen más en ningún lado. He ido a Buenos Aires por cuestiones de trabajo y no existen más retenes. En la zona los únicos lugares que siguen son Baradero y San Pedro. Lo vamos a analizar..." explicó Salazar durante la conferencia de prensa realizada en el Hospital.

"La semana pasada hubo críticas fuertes porque hubo muchos turistas, pero hay que tener en cuenta que San Pedro se caracteriza por tener varios ingresos. Entran por Tablas, por Castro, por el camino de La Buena Moza, por el de Parra... pero hay que preguntarse cómo salieron de su lugar de origen? La respuesta es: porque no hay más retenes" sostuvo el Intendente.

Salazar consideró que "el Gobernador está anunciando la apertura porque no se puede parar más, no se puede seguir haciendo un esfuerzo que no podemos sostener".