Violento choque sin heridos (Video)

Un accidente de tránsito se registró a la medianoche en calle Oliveira Cezar, a metros de Pellegrini.

Un automóvil Ford Fiesta blanco chocó sobre el lateral del lado del conductor de una camioneta Chevrolet Blazer, que terminó sobre la vereda.

También resultó afectado por el incidente un Renault 18 que estaba estacionado y que fue corrido varios metros, de acuerdo al relato de testigos.





Una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar acompañando a dos móviles policiales. Sin embargo, los protagonistas, que no sufrieron lesiones de importancia, desistieron de ser revisados o trasladados a la guardia del Hospital, ya que no presentaban lesiones visibles.





El tránsito quedó interrumpido durante algunos minutos en la zona, en pleno horario de desconcentración por el cierre de bares y restaurantes.