"Se elaboraron protocolos que no se cumplen, fundamentalmente en los bares"

Durante la conferencia de prensa realizada esta noche, el Secretario de Salud de la Municipalidad, Guillermo Sancho, sostuvo que "se elaboraron múltiples protocolos, y a la hora de ser puestos en práctica no se cumplen, y me refiero especialmente a lo que son los bares, que muchos de ellos no están cumpliendo como corresponden, e incluso en algunos casos provocaron contagios innecesarios".

Sancho aclaró que no se refiere a los restaurantes, "que tímidamente han reiniciado su actividad", sino a los bares en donde se reúne la mayoría de los jóvenes y que están destinados mayormente al consumo de bebidas alcohólicas.

El profesional habló también sobre la situación del personal de salud, y el riesgo que genera el desgaste con el paso de los meses. "Cuando ven un consejo médico y tratamos de ser reiterativos, creo que todos ven la sinceridad con la que están diciendo en qué situación se encuentran. No hay que caer en falsos negacionismos que lo único que hacen es complicar más la situación. En general estamos asistiendo al fallecimiento de mucho personal de salud, incluso médicos que compartieron guardias conmigo en otras instituciones. Estamos viviendo situaciones familiares trágicas. Esto lo quiero recalcar porque dicen que fallecen personas de patologías cardíacas o de otras situaciones. Pero es muy difícil contener a una familia que pierde a dos integrantes en pocos días por la misma patología. Es muy difícil de procesar para los seres queridos pero también para el personal de salud".

Además, puntualizó la realidad de las terapias intensivas en San Pedro: "En ocasiones la patología se desata de forma muy violenta. No solo fallecen personas de la tercera edad, sino mucho más jóvenes. Esta frustración se exacerba y hay enojo cuando vemos que el resto de los vecinos no son solidarios con lo que se les pide. Vemos que el último mes, junto con el aumento exponencial de casos vemos la falta de conducta. Se elaboraron múltiples protocolos, y a la hora de ser puestos en práctica no se cumplen. Me refiero especialmente a lo que son los bares que muchos de ellos no están cumpliendo como corresponden e incluso en algunos casos provocaron contagios innecesarios. Tenemos una capacidad de terapia que es viable pero la gran mayoría de los pacientes que fallecieron vienen de terapia con internaciones prolongadas. Un paciente que llega a terapia en promedio está quince días. La saturación la vemos en las consultas primero, luego en la internación y posteriormente en la terapia".