Serjal se defiende de la acusación en su contra: "Es totalmente falsa, me han arruinado" (Audio)

El Dr. Patricio Serjal, quien renunció esta semana a su cargo como Fiscal Regional de Rosario tras las acusaciones en su contra, confirmó esta mañana a "Equipo de Radio" que aún no fue convocado al acto de imputación.

Serjal fue acusado junto al Fiscal Ponce Asahad de pedir y cobrar dinero a cambio de impunidad para uno de los imputados de una banda investigada por juego clandestino y extorsiones. Se trata de Leonardo Peiti, un empresario con salas de juego en distintos puntos del país y Paraguay, que la semana pasada declaró como arrepentido.

"Las acusaciones que se hacen son en base a un imputado en una causa en la que declara como arrepentido y tiene intereses particulares. Hay que ver la veracidad que tiene eso. El arrepentido es una figura que ni siquiera está regulada en la provincia de Santa Fe" explicó Serjal.

Además, desestimó el relato sobre los supuestos encuentros en Buenos Aires. "Primero dice que me vio dos veces y después una vez. Yo a Buenos Aires he ido en varias oportunidades, y él sostiene que me cruzó en un hotel. Pude estar alojado en la misma fecha, no lo se porque no lo conozco. Pero me parece ridículo que diga que voy a citar a una persona a Buenos Aires para eso".

En su defensa, remarcó que el relato "es totalmente falso, puede decir lo que quiera decir, pero eso es una cloaca, qué puede salir de ahí".

Sobre su renuncia, sostuvo: "Di un paso al costado para que me investiguen, no tengo nada que ocultar, nunca lo tuve. Me pueden investigar patrimonialmente, porque lo poco que tengo es con el fruto de mi trabajo. Mi familia vive con mi sueldo. De ahora en adelante no puedo afrontar los compromisos que tengo, ni puedo cumplir con las deudas ni los pagos de tarjeta. Me han arruinado".

El sampedrino se refirió al contexto de la acusación y a quiénes pueden tener interés en perjudicarlo: "Ya me habían pedido el año pasado que renunciara, con algo que es una locura" sostuvo en referencia a la acusación de avalar el archivo de una causa contra el dueño de una concesionaria de autos en la que luego compró un vehículo. "En mi función tenía la posibilidad de revisar la situación de una causa. Tres fiscales decidieron archivar una causa basados en peritos, síndicos, etc. La única intervención que tuve fue, luego de que pidan una revisión, ratificar lo actuado. Mi resolución ni siquiera es definitiva, pero entendí que era fundada la decisión de los fiscales. Luego, entrego mi auto, saco un crédito prendario que no voy a poder pagar ahora, entrego los ahorros que tenía y compro un vehículo. No tiene ningún sentido un planteo ético".

Para Serjal, lo más importante ahora es dejar en claro que no está vinculado a las acusaciones que se le imputan: "He permitido que ingresen a mi domicilio particular para que lo revisen íntegramente. Ahora tengo que empezar de cero como pueda, recibiremos algún apoyo de la familia. Pero quiero por mí y mi familia, que esto se aclare. Y cuando se aclare, quiero que se haga público de la misma forma que ahora se realizaron las acusaciones".

Finalmente, habló acerca de quienes pueden tener interés en correrlo de su cargo: "Evidentemente se han tocado algunos intereses, que no sé cuáles serán. No sé la índole de esos intereses. Yo lo que siempre dije a los fiscales es que investigaran, no alguna otra cuestión. Pero acá hay un montón de intereses de por medio".