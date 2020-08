Sancho: "Estoy muy bien, presentando una muy buena evolución"

El Secretario de Salud de la Municipalidad de San Pedro, Guillermo Sancho, habló sobre el proceso que atraviesa, luego de confirmarse como positivo su análisis de Covid-19.

"Estoy muy bien, presentando una muy buena evolución. Pasé una situación un poco desagradable el lunes y martes a la madrugada pero ahora son síntomas comunes. Ayer me hice una tomografía de tórax y está muy bien la parte pulmonar. Hoy me hice un laboratorio para estar más tranquilo" indicó el facultativo.

"Me siento muy bien, uno sabe que hay que descansar. Estamos viendo muchos pacientes que necesitan internación, pero yo me siento bien y estamos acompañando, haciendo el trabajo que hacíamos todos los días pero con mensajes, llamadas, opiniones..." explicó sobre la continuidad de su trabajo.

Sancho también habló sobre su recuperación y la evolución de la enfermedad a lo largo de la última semana: "Yo tengo una habitación con baño en mi casa, y desde el lunes que no he salido, salvo para estudios. En mi caso particular, el lunes voy a trabajar, y estábamos preparando los consultorios amarillos. Me notan con rostro cansado y cerca del mediodía me sentí más cansado. Empecé con chuchos de frío. Estuve temblando una hora y media tapado en mi cama. Con un dolor de cabeza muy importante. A las dos horas me desperté con fiebre alta, que bajó con paracetamol. Los médicos, en buena medida somos especialistas en negación, por eso a mí me está atendiendo la Dra. Dotti. Ella tenía la corazonada de que era un positivo, aunque yo no estaba tan convencido. Sabemos que la situación del personal de salud es riesgosa, y esto es parte de lo que viene sucediendo".

El caso particular de su familia plantea un escenario con respecto al criterio de evaluación epidemiológica de los contagios por contacto estrecho. "Mi nena tuvo anoche cefalea por lo que está siendo seguida por su pediatra. En los chicos, la gran mayoría, la enfermedad cursa sin complicaciones. Por suerte, Laura, mi señora está sin síntomas y Francisco mi nene, también. Después de una consulta al Ministerio, nos permitieron empezar a trabajar con nuevos parámetros, y empezar a considerar a los convivientes de un positivo que tienen síntomas, también como positivos. Sabemos que lo más probable es que toda la Provincia termine decretando esto. Nos parece importante darle prioridad a los test de pacientes complejos, como mayores, con comorbilidades, pacientes que deben ser internados. No tiene sentido que mis hijos, mi señora si tiene síntomas leves, tengan que hacerse un hisopado, porque están conviviendo conmigo".