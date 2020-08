Definieron detalles de la vuelta de los deportes individuales

La Municipalidad de San Pedro confirmó que entrará en vigencia desde el próximo lunes 24 el Decreto Nº 0760/2020 que autoriza la realización de actividades deportivas individuales al aire libre.

El Comité de Crisis y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Pedro elaboraron las normativas fundamentales para que la reanudación de estas actividades, se enmarque en un estricto control de distanciamiento social y otras acciones preventivas.

Las actividades deportivas individuales se podrán practicar al aire libre, pero no en espacios cerrados y no comprenden, en ningún caso y sin excepción, la autorización a entrenamiento o práctica grupal. Entre otras se pueden enumerar: atletismo, ciclismo, tenis, paddle, pesca, actividades náuticas, etc.

El decreto apunta también que; desde la misma fecha, se permitirá la apertura de clubes e instituciones públicas y privadas (sin utilización de vestuarios ni duchas) solamente a estos fines, adoptando modalidades de control y prevención para coordinar el movimiento de deportistas individuales y trabajadores.

El protocolo general elaborado por la Dirección de Deportes remarca que se debe respetar rigurosamente el “distanciamiento social” o “distancia de seguridad” específica para cada actividad.

Además de las recomendaciones generales, presenta algunas de carácter particular para cada deporte de acuerdo a sus características y aporta importantes reglas de funcionamiento administrativo y operativo que las entidades deberán cumplir para fortalecer las medidas de preventivas.

Todos los documentos estarán disponibles para la descarga en el sitio web oficial www.sanpedro.gob.ar, Digesto Municipal, Legislación de Uso Frecuente.