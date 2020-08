Confirman que no están autorizadas las reuniones al aire libre

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof confirmó este lunes que no abrirá nuevas actividades, decartando de ese modo que puedan habilitarse las reuniones de hasta 10 personas al aire libre.

El Gobierno Nacional había anunciado la medida para todo el país, aunque condicionada a las resoluciones que adoptara cada Provincia.

"Es un error abrir prematuramente, abrir es un error y no estamos de acuerdo. No podemos acompañar más aperturas. Lo que podemos hacer es tratar de estabilizar. No podemos perder en 5 días lo que logramos en meses" consideró Kicillof.

"¿Cómo explico que si no hay lugar de camas de terapia, abro más actividades? Estamos muy satisfechos de que no haya faltado una cama ni un respirador" dijo el mandatario.