ARCOR extrema medidas tras la propagación de contagios

Autoridades municipales, encabezadas por el Secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Camiletti, y el Jefe de Bromatología, Saverio Gutiérrez, recorrieron hoy la planta ARCOR San Pedro, en donde se registraron contagios de coronavirus.

De la visita también participaron representantes del Sindicato de la Alimentación.

"La idea era conocer nuevos protocolos que está instrumentando la empresa. Hoy de las cuatro plantas, hay tres que están paradas por una sanitización de las mismas. Desde ayer todo personal sospechoso de la planta lo van a hisopar mediante el financiamiento de la misma empresa a través del sector privado, no público" explicó Camiletti, al término de la recorrida.

"Lo fundamental es cómo, además de respetar el protocolo hay otra medida de distintos mecanismos para generar el mayor distanciamiento posible dentro de la planta. Es una planta que tiene tres turnos y va a empezar a trabajar en un solo turno. En el sistema de ingresos queremos que tengan el menor contacto para que tengan un horario diferenciado. Lo otro es distanciamiento interno de trabajo" agregó el funcionario.

Por su parte, Gutiérrez sostuvo que "en general, los protocolos estaban bien. Están trabajando en recursos humanos y sanitización de la planta, pero queríamos reforzar para que realicen trabajos para mejorar. Más que trabajar en la sanitización es trabajar en recursos humanos. No tiene que haber cruce de personas que no se ameriten. Tenemos que hacer de cuenta que somos todos positivos. Y a partir de ahí, no contagiar, porque en el afán de no contagiarnos, terminamos contagiando nosotros".