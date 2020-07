San Pedro vuelve a fase 4 de la cuarentena

La Provincia de Buenos Aires autorizó a San Pedro a volver a la fase 4 de la cuarentena.

La resolución, que será oficializada hoy, fue anticipada este fin de semana al Intendente Cecilio Salazar por autoridades provinciales.

De tal forma, San Pedro volverá a contar con autorizaciones formales para el desarrollo de todas las actividades que tuvo hasta la semana pasada.

"Anoche se comunicó conmigo el Ministro y me dijo que habíendo tenido una comunicación de región sanitaria, San Pedro volvía a la fase 4. Creo que es una buena noticia para lo que veníamos trabajando" explicó Salazar."Lo primero que tenemos que hacer es no aflojarnos. Tenemos que ser responsables, y la inmensa mayoría se está cuidando" sostuvo el Intendente.Salazar anticipó que los controles en la vía pública, incluyendo a las fuerzas federales, continuarán con la misma intensidad.Con el regreso a fase 4, no solo continuarán trabajando con normalidad los comercios de proximidad de todos los rubros, sino que podrán hacerlo sin restricciones las peluquerías, centros de estética y obras de construcción privada.En las próximas horas se analizará un pedido formal para que también se habilite en San Pedro el trabajo doméstico, hasta ahora sin regulación a nivel local.