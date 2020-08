Estaba aislado con Covid, fue a visitar a la novia y después al cajero automático

Una gravísima violación del aislamiento obligatorio previsto para todos los pacientes que dieron positivo a los estudios de coronavirus fue detectada por las autoridades municipales.

El Secretario de Salud, Guillermo Sancho, explicó que se trata de uno de los casos diagnosticados en Papel Prensa. "Tiene que estar aislado, pero cuando la Secretaría de Seguridad hace el recorrido el paciente no se encuentra en el domicilio y le dicen que se fue a la casa de la novia. Se comunican con ella y le dice que fue al cajero del banco Galicia" precisó.

"No tenemos el nexo epidemiológico determinado con este paciente. Es gravísima la situación. Tuvimos que enviar al equipo de Bromatología a desinfectar los cajeros a los que concurrió esta persona" agregó Sancho.

Con respecto a las medidas adoptadas, sostuvo que "obviamente la novia tiene que estar aislada 14 días, al igual que los familiares con los que convive y no tenemos determinados otros contactos en el camino, aunque no podemos decir que no haya pasado".