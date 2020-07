Detenido por reiterados ataques a su ex pareja

El Juzgado de Garantías 3 de San Nicolás, a cargo de la Dra. María Eugenia Maiztegui, dispuso la detención de un hombre acusado de múltiples hechos de violencia de género contra su ex pareja.

El agresor, de 44 años, fue identificado en un domicilio ubicado en el llamado Callejón del Automóvil Club, por personal de la Unidad Investigativa San Pedro de la Sub DDI Baradero.

Está imputado por "Amenazas agravadas en concurso real (Violencia de género)", resultando víctima su ex pareja de 37 años, domiciliada en Río Tala.

La Dra. Viviana Ramos, titular de la UFI 11, confirmó a "Ojo el Dato" (La Radio 92.3) que la causa no es actual, y que se origina en episodios reiterados a lo largo de los últimos meses.

"Esta es una causa que no es actual. No es un hecho ocurrido ayer. En nuestra fiscalía venían acumulándose distintas denuncias que denotaban una situación de alto riesgo para la víctima" explicó Ramos. "El último hecho que originó nuestra intervención como Fiscalía tiene lugar el el 11 de mayo, cuando la víctima denuncia la aparición de su ex, de la que estaba recientemente separada, portando un arma de fuego y diciéndole a los hijos que si no volvía con él iba a prender fuego la casa y la iba a matar" sostuvo la Fiscala.

Un allanamiento realizado con motivo de ese hecho arrojó resultados negativos en cuanto al hallazgo del arma. Posteriores medidas de contención y seguimiento de la víctima, incluyendo un informe victimológico realizado por especialistas en San Nicolás, dejó en evidencia el grave riesgo en el que se encontraba.

El disparador del procedimiento de ayer, sin embargo, fue el conocimiento sobre el inicio de actuaciones en la UFI 5 el 30 de Junio, cuando la mujer sufrió una fractura en la muñeca.