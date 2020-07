Corti: "No vamos a cerrar los comercios"

Es decir, los que están trabajando, seguirán abiertos manteniendo el protocolo de seguridad que ha sido debidamente establecido. Silvio Corti confirmó en conferencia de prensa que no se cerrarán los comercios que han sido habilitados hasta el momento.Es decir, los que están trabajando, seguirán abiertos manteniendo el protocolo de seguridad que ha sido debidamente establecido.

En ese sentido, informó que mantuvieron reuniones con concejales de la oposición y referentes institucionales del Centro de Comercio para evaluar el modo en que se llevará adelante la nueva fase de la pandemia. Se realizará un control más estricto del cumplimiento del protocolo, pero podrán estar abiertos para garantizar la fuente de ingreso."De los 70 casos positivos, 29 responden a un solo caso desde el inicio y cuya transmisión fue contacto estrecho, de contacto estrecho en Río Tala", planteó Corti. El funcionario agregó entonces que debe analizarse la situación particular de San Pedro Señaló la importancia de observar que los contagios han sido de contactos estrechos, por lo cual enfatizó la necesidad de no ir a visitar a otros ni recibir"En este marco de análisis, viendo cómo se está propagando el virus, que no es caótico ni generalizado... y analizando lo que prevé la normativa para la fase 3, hemos tenido un consenso importante (...) es que el Municipio empiece a realizar un control más estricto", planteó Corti.El funcionario también aclaró que el servicio doméstico nunca fue autorizado en San Pedro, a pesar de que la fase 3 lo habilitaba.