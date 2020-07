El secretario de Gobierno Silvio Corti advirtió que los comercios que no cumplan con el protocolo de seguridad para la atención al público, serán clausurados.El funcionario municipal dijo que ya se notificó a varios negocios donde se observó "abarrotamiento de personas". "No hemos encontrado las medidas de seguridad correspondiente, los hemos notificado pero si en una segunda visita vemos que no han modificado nada, lamentablemtne se procederá a la clausura", advirtió.