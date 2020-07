San Pedro volverá a fase 3: cómo afectará a comercios y servicios

El Secretario de Coordinación de la Municipalidad, Ramón Salazar, confirmó esta noche, en conferencia de prensa, que San Pedro volverá a la fase 3 de la cuarentena.La decisión se oficializará en las próximas horas con la resolución que publicará el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la medida fue adelantada por autoridades bonaerenses al Intendente Cecilio Salazar."En lo sanitario es bueno, pero en lo económico, lo psicológico, es negativo. Los contagios que se produjeron en San Pedro no fueron porque la gente salió a hacer compras. Fue en la mayoría de los casos por visitar parientes o amigos. La gente se está contagiando por tomar mate" indicó Salazar.El funcionario adelantó que los comercios no escenciales solo podrían volver a atender por delivery, deberían cerrar peluquerías y estéticas y no se habilitaría la obra privada de construcción.De todos modos, hay gestiones que llevan adelante las autoridades municipales para morigerar el impacto de la medida en la economía local.