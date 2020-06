Preocupación en Baradero por 7 nuevos casos de coronavirus

Baradero registró ayer su pico de contagios de coronavirus con 6 positivos al COVID 19 confirmados por la Región Sanitaria IV.

Julio Lenguitti, Director Administrativo del Hospital "Lino Piñeiro" confirmó a "Equipo de Radio" que a éstos se agrega el caso de un residente de Baradero que fue hisopado y aislado en la ciudad de Buenos Aires.

De tal forma, son 23 los casos confirmados desde el inicio de la pandemia. 18 de ellos están cursando la enfermedad, 4 se recuperaron y otro falleció.

"En el caso de ayer los 6 fueron de contactos estrechos de pacientes que ya tienen COVID 19. Si bien hay algunos casos en los que no encontramos el nexo epidemiológico, todavía no hemos sido declarados como ciudad de circulación comunitaria, aunque no estamos muy lejos de esto" explicó Lenguitti.

El funcionario reconoció que esperaban la llegada de este pico, en función de la realidad de ciudades cercanas: "Nosotros trabajamos mucho con región sanitaria y el ministerio, y en AMBA hay una duplicación de casos preocupante. Viendo como evolucionaron Pilar, Escobar, Campana, Zárate, veíamos que iban a empezar a aumentar los casos positivos y sospechosos".

Consultado sobre la posibiildad de un cambio de fase, Lenguitti fue cauto: "Independientemente de la fase en que esté la cuarentena, la gente se tiene que quedar en su casa y dirigirse a comprar lo necesario y resguardarse.

Vamos a tener que redoblar esfuerzos. Sabemos que para todos es muy duro, pero hay que seguir un poco más".