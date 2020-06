"No la mató una sola persona" dice la madre de Florencia Cresta

La familia de Florencia Cresta, la joven asesinada en 2013, habló por primera vez desde que se conoció el ADN positivo que imputa Daniel López como autor material del crimen.

Estela, madre de la víctima del femicidio, reflexionó en "Equipo de Radio": "Yo me imagaginaba que un día íbamos a saber. Fueron siete años en soledad con mis hijos y ahora ya se sabe. Lo único que pido es que se haga justicia y este criminal asesino pague lo que hizo. Yo siempre dije que iba a seguir buscando porque alguno tenía que caer. Si este muchacho salió porque no tenía nada que ver, teníamos que seguir buscando los culpables. Y los encontramos".

La mujer sostiene que López no actuó solo: "Pienso que él solo no fue. Lo que le hicieron a mi hija una sola persona no lo puede haber hecho. No sabemos tampoco en el lugar que fue, porque allá la tiraron como un perro pobrecita. Ni a un animal le hacen lo que le hicieron a ella".

La familia sospechaba del ahora principal imputado desde hace años: "Un día nos pusimos a pensar y sospeché de esta persona, porque eran conocidos de mi hija. Vinieron una vez a mi casa. Y me enojé con Flor porque les dije que no los quería. Pasó lo de ella y lo encontré en un mercado, iba con la esposa, tenía una barba larguísima y ni siquiera saludó. Le comenté a Manso, porque me llamó la atención la actitud de esta persona. Yo había nombrado a todos los conocidos de mi hija, incluyéndolo a él, pero no le habían pedido el ADN".

La familia pidió que quienes tengan información sobre el caso la aporten, para que también paguen las consecuencias el resto de los responsables: "Que hablen, que digan lo que saben. Eran muy cercanos, porque comían asados, se drogaban juntos, tomaban vino, que cuenten con quién más estuvieron ese día" indicó el hermano de Florencia.