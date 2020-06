La CGT rechazó el nombramiento de Sofía Rotundo en Trabajo

La regional San Pedro - Baradero de la CGT emitió un comunicado en el que expresa su malestar por el nombramiento de los nuevos delegados del Ministerio de Trabajo en las dos ciudades.La nota está dirigida a la Ministra Mara Ruiz Malec y plantea "la "disconformidad en relación a las designaciones correspondientes a la Dra. Rotundo, Sofía y Dr. Ferreira, Fabián como titulares de las delegaciones de San Pedro y Baradero respectivamente".Asimismo, aclaran que el rechazo "no es caprichoso, sino que obedece a la nula relación de los funcionarios designados con las entidades gremiales firmantes y las prácticas de larga data que implican "pagar" a determinados militantes políticos con puestos de importante relevancia como lo es en este caso".Los dirigentes sindicales plantean que "dichos nombramientos se efectúan en detrimento de personas en algunos casos compañeros que no solo poseen experiencia sino que además son empáticos con las problemáticas que se deben allí abordar".La CGT lamentó "que una vez más las entidades gremiales, que se encuentran desde el primer momento apoyando a los compañeros de distintas ramas ante la vulneración y los atropellos sufridos en los años del gobierno anterior, hayamos sido ignoradas por los gobernantes de turno incumpliendo las promesas electorales".Ante esa situación, solicitaron una audiencia "con carácter de urgente para no solamente hacer lugar a nuestro reclamo, sino tratar de llegar a una solución que sea favorable para los trabajadores y trabajadoras que se encuentran aquí representados".