Intendente de Ibicuy: "Tuvimos 28 casos en una semana"

Gustavo Roldán, Intendente de la ciudad entrerriana de Ibicuy, habló sobre el crecimiento exponencial de casos, entre los que se encuentra el de un efectivo de la Prefectura, de 26 años, oriundo de San Pedro.

"Estamos muy preocupados por la situación, porque veníamos de tres meses sin ningún contagiado hasta que el viernes apareció un caso de coronavirus de un personal de Prefectura".

Todo comenzó con ese disparador, que generó un contagio masivo en una comunidad de 9 mil habitantes: "Nos alertó, se hizo el hisopado, dio positivo. Se hizo la hoja de ruta de todos los contactos y la mayoría eran prefecturianos. El sábado aparecieron 12 casos, también de Prefectura, y se agregaron dos familiares. Y desde ahí siguió creciendo".

Roldán confirmó que decidió, junto a la Provincia, volver a la fase 1 de la cuarentena, a pesar de que habían llegado a la etapa 4, con apertura de tiendas, pesca, caminatas y analizaban liberar otras actividades.

"Tuvimos 28 casos positivos en una semana, y estamos esperando por el resultado de otros testeos" agregó el jefe comunal.

En Ibicuy, se instaló la hipótesis de que el contagio masivo se produjo durante un asado del que participaron todos los efectivos de Prefectura infectados. Incluso, hubo vecinos que mencionaron que el mismo Intendente y otros funcionarios habrían tomado parte. "Lo desmiento, porque nos habían involucrado, e incluso a algunos funcionarios, pero no hemos estado ninguno" dijo Roldán. De todos modos, fue cauto a la hora de considerar la posibilidad de que se hubiera producido una reunión en Prefectura: "No sé cómo se manejan ellos, porque vienen a hacer inspecciones de otras localidades y ahí no sé qué pasa, pero creería que no hubo nada".

Esta semana, el hisopado que se le realizó dio resultado negativo. Pese a ello, permanece aislado en su propia casa. "Un chico de Prefectura vino a casa porque es amigo de mi hija. Aunque dio negativo, se hizo el aislamiento preventivamente. El hisopado nuestro salió negativo en todos los casos".