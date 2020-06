Habló el médico con COVID 19: "El balazo me lo pegaron en la trinchera trabajando"

El Dr. Juan Pablo Mariscotti, el médico residente en Zárate que trabaja en el Hospital de San Pedro y dio positivo al coronavirus, habló esta mañana sobre su condición.

"Estamos en la trinchera, y nos tocó recibir el balazo. Fue el ojo clínico entrenado el que me alertó, el domingo a la mañana, cuando tuve una sensación de escalofrío distinta a la habitual. Entonces me tomo la temperatura y tenía 37.8 grados" explicó el facultativo en declaraciones a La Radio 92.3.

"Me tocó recibir el balazo, pero me lo pegaron en la trinchera trabajando. Sigo asintomático desde ese día en que hice ese registro febril" agregó.

Mariscotti puntualizó que horas antes estuvo en terapia intensiva con 8 pacientes, 6 de ellos con enfermedades respiratorias complejas.

"Espero poder tener mucho plasma de convaleciente para poder donar. Si esto va a servir para poder generar anticuerpos y que sirvan, que preparen las damajuanas y que saquen todo lo que sea necesario" ironizó el médico.

Consultado sobre el lugar en donde se podría haber producido el contagio, intentó alejar cualquier suspicacia: "En el Hospital soy como el comodìn, estoy en la sala, hago consultorio, cuando necesitan que hago un traslado al centro de diagnóstico lo hago. A mi no me sirve si estuvo primero el huevo o la gallina. La discusión me suena más a politiquería que a otra cosa. No sirve. El virus está en la calle, hay circulación y te lo podés pegar en cualquier lado. No importa dónde me lo pegaron. No hago una caza de brujas".