Confirman que en el móvil de Patrulla Rural solo iban dos personas

El Dr. Marcelo Manso, titular de la UFI 5 y quien instruye la investigación por el accidente en el que murió un efectivo de la Patrulla Rural, confirmó lo determinado en la investigación, hasta el momento.

"Lo que pudimos saber era que desde la sede de la Patrulla Rural en la Ruta 191 se estaban trasladando unos tablones en la caja de uno de los móviles" explicó Manso.

De acuerdo a lo expresado por el Fiscal, desmintiendo las primeras versiones y coincidiendo con lo adelantado por el Jefe de Zona, solo iban dos personas en el patrullero: "Uno de los policías conducía, otro iba en la caja, y por circunstancias que desconocen, perdió el equilibrio o algo hizo que cayera sobre el pavimento, sufriendo golpes de tal consideración que le provocaron su muerte inmediata".

Manso entiende que hasta el momento no está probada la participación de otro vehículo. "No sabemos, porque no le tomamos declaración al conductor del vehículo ya que está imputado por homicidio culposo. Hasta que no tengamos más elementos, al momento de recibir declaración como imputado no lo materializamos" agregó.

La causa, de todos modos, pasará a otra Fiscalía: "Va a intervenir la UFI 9 de Baradero. Tenemos competencias cruzadas en cuanto a hechos vinculados a funcionarios públicos de cada distrito".

También aclaró la búsqueda de proyectiles en la escena del accidente: "En principio con la caída se les salen el arma y los lentes. Al arma se le sale el cargador y por eso levantan los casquillos" precisó.